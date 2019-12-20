Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о тех службах, которые "особенно затруднительны для понимания". Ранее все службы проводились на церковнославянском языке.
"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке, – уточнил Патриарх. – То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост".
Он уточнил, что настоятелям церквей в этом вопросе следует прислушиваться к мнению прихожан, потому что одни будут этому благодарны, а другие могут быть недовольны тем, что нарушаются многолетние традиции.
В то же самое время предстоятель РПЦ выступил против полного перевода богослужений на русский язык, так как это "не принесет пользы".
Работа по адаптации богослужений к изменениям в языке ведется давно, напомнил он. По словам Патриарха, Священный Синод неоднократно указывал, что при составлении новых богослужений следует избегать малопонятных и архаичных конструкций.
Комментарии
В то же самое время предстоятель РПЦ выступил против полного перевода богослужений на русский язык, так как это "не принесет пользы".
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Конечно, так паства думает, что им заклинания какие-то произносят, а оказывается там просто слова какие-то мирские.
Это малый шажок к отступничеству. Шажок за шажком и - антихрист.
20.12.2019 18:04
- гость -
С малого то всё и начинается...
Некогда мужикам церковные тексты учить, надо купоны стричь с населения, пока ветер без камней
Двум последним
Смотрите-ка, пророки нашлись! В Европе это, как вы говорите, еще в средние века произошло, а теперь называется протестантской церковью в различных вариациях, и ничего страшного не произошло! Конец света не наступил. Это не вы часом когда-то давно тут гневно утверждали, что церковнославянский язык, на котором ведутся службы в РПЦ, понятен каждому русскому и без перевода? Ну теперь ясен ваш баттхерт, когда главпоп всея Руси утверждает совсем обратное