Охранник с барнаульской заправки украл почти полмиллиона и заплатил за коммуналку

Жителя Барнаула, который работая охранником на заправочной станции "Роснефть", осудили за похищения 446 тыс. рублей из сейфа, сообщает прокуратура Алтайского края.
Приговор вынес Индустриальный районный суд Барнаула. Мужчина работал охранником на заправке "Роснефть". В ночь дежурства он взял ключи от сейфа, открыл его и похитил 446 тыс. рублей. Деньги он потратил на покупку автомобиля, сотового телефона, оплату коммунальных платежей и т.д.
Суд определил ему наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно, с испытательным сроком 3 года. Автомобиль у него взыщут в счет похищенного.
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