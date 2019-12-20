Томенко рассказал, кому поднимут зарплату на 20% в 2020 году

Соглашения о повышении заработной платы в 2020 году подписали правительство Алтайского края, краевые объединения профсоюзов и работодателей, сообщает пресс-служба региональных властей.
Соответствующая договоренность достигнута на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством губернатора Виктора Томенко.
Детали соглашения раскрыл глава региона. По его словам, речь идет о планомерном повышении заработной платы работникам внебюджетного сектора.
"Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, – увеличить на 10% в следующем году, — поделился Томенко. — Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции".
Он выразил уверенность, что при четком следовании намеченному плану к 2024 году средняя заработная плата в регионе составит 40 тысяч рублей.
Также принято решение по поводу увеличения МРОТ. Само число останется на прежнем уровне (13 тысяч рублей), но в него не будут входить выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. То есть по факту зарплата людей, зарабатывающих на уровне МРОТ, станет выше.
У бюджетников заработок будет расти в соответствии с указами Президента. Сейчас средний заработок у них выше, чем у людей во внебюджетном секторе, уточнили в правительстве.
Комментарии
С моим работодателем никто не договаривался.
To see red!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!