"Ненавидел КГБшников": Мать стрелка с Лубянки рассказала о нем

Раскрыта личность стрелка, который напал на сотрудников ФСБ у головного здания ведомства на улице Большая Лубянка в Москве, сообщает Baza.
Им оказался москвич Евгений Манюров. По словам женщины, она только в день трагедии узнала, что ее сын вот уже полгода не работает. Все это время он регулярно уходил из дома, якобы, на работу. Говорил, что работает в сопровождении.
До этого действительно трудился в сфере охраны. Успел поработать в нескольких частных охранных предприятиях, в том числе принадлежавших бывшим сотрудникам спецслужб.
Занимался спортом. В юности участвовал в соревнованиях по боксу и по стрельбе. В последнем преуспел и даже занимал призовые места. Не пил и не курил.
Есть и еще одна деталь, которая может указывать на вероятный мотив преступления. По словам женщины, ее сын ненавидел КГБшников. Причем, он никогда не объяснял, почему испытывает ненависть к ним.
Напомним, 19 декабря неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по людям, которые находились возле комплекса зданий ФСБ. В результате перестрелки погиб один сотрудник ФСБ, еще трое пострадали, в том числе один гражданский. Преступника ликвидировали.
Комментарии
Матери он,конечно, никогда не объяснял свою ненависть.Но откуда него появилась ненависть к службе безопасности страны, в которой он жил?Может постоянное зависание на "определённых " сайтах,"ведущих "просветительскую работу" в нашей стране?
Месный,почему ты ненавидишь службу безопасности нашей страны?