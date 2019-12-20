Томенко поздравил сотрудников органов безопасности с вековым юбилеем

Губернатор Виктор Томенко посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею органов безопасности в Алтайском крае и Дню сотрудников органов безопасности, которое состоялось в барнаульской филармонии.
Он выступил перед собравшимися работниками и ветеранами ФСБ, а также их семьями. Глава региона выразил признательность сотрудникам органов безопасности за их многолетний труд на благо государства.
"Главное заключается в том, что основу этой службы, основу этой работы составляют, конечно, люди. Самая главная их характеристика – это беззаветное служение своему народу, своей стране, своему государству, – сказал Томенко. – Я хотел бы сегодня от имени правительства Алтайского края как губернатор Алтайского края выразить самые искренние слова благодарности за вашу службу и за ту работу, которую вы выполняете".
Начальник управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз вручил награды сотрудникам ведомства. Особенно он отметил заслуги ветеранов, которые заложили основы службы, на которые опираются до сих пор.
Датой основания органов безопасности в Алтайском крае считается 26 декабря 1919 года. Первым алтайским чекистом стал Вениамин Чусов. Совет крестьянских и рабочих депутатов поручил ему выполнять функции ЧК.
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