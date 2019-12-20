Пятница, 20 Декабрь, 21:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,41
€ 69,38
Обь
32см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Томенко поздравил сотрудников органов безопасности с вековым юбилеем

, ИА "Амител"
Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю отмечают 100-летие ведомства
Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Виктор Томенко посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею органов безопасности в Алтайском крае и Дню сотрудников органов безопасности, которое состоялось в барнаульской филармонии.

Он выступил перед собравшимися работниками и ветеранами ФСБ, а также их семьями. Глава региона выразил признательность сотрудникам органов безопасности за их многолетний труд на благо государства.

"Главное заключается в том, что основу этой службы, основу этой работы составляют, конечно, люди. Самая главная их характеристика – это беззаветное служение своему народу, своей стране, своему государству, – сказал Томенко. – Я хотел бы сегодня от имени правительства Алтайского края как губернатор Алтайского края выразить самые искренние слова благодарности за вашу службу и за ту работу, которую вы выполняете".

Начальник управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз вручил награды сотрудникам ведомства. Особенно он отметил заслуги ветеранов, которые заложили основы службы, на которые опираются до сих пор.

Датой основания органов безопасности в Алтайском крае считается 26 декабря 1919 года. Первым алтайским чекистом стал Вениамин Чусов. Совет крестьянских и рабочих депутатов поручил ему выполнять функции ЧК.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:41
В Алтайском крае учредили премию имени Геннадия Саковича 0
20:14
СК занялся делом подростка, над которым годами издевались в алтайском школе 0
19:41
Томенко поздравил сотрудников органов безопасности с вековым юбилеем 0
19:03
"Ненавидел КГБшников": Мать стрелка с Лубянки рассказала о нем 4
18:48
В России хотят провести инвентаризацию SIM-карт 2
18:20
Томенко рассказал, кому поднимут зарплату на 20% в 2020 году 4
17:59
Охранник с барнаульской заправки украл почти полмиллиона и заплатил за коммуналку 1
17:38
Голикова: регионы сами виноваты в большой разнице зарплат у врачей 13
17:25
Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке 5
17:13
Вслед за увольнением патологоанатома в Алтайском крае закрыли морг 2
17:01
В АлтГУ выбирают лучшие студенческие бизнес-проекты 0
16:59
Каменские депутаты сорвали сессию, на которой должны принять бюджет 1
16:47
Медик рассказала, как влияют на человека аномально теплые зимы 2
16:37
Названы имена офицеров полиции, погибших в ДТП на Алтае 1
16:28
"Макдоналдс" будет доставлять еду в отделение Сбербанка 4
16:05
Бури и метели землю одолеют. В Барнаул на выходных придет непогода 0
15:58
Пострадавших в ДТП с полицейскими прооперировали в Алтайском крае 0
15:42
Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек 11
15:33
В Бийске осудят женщину, из-за которой трамвай переехал косильщика 0
15:15
Житель Барнаула может стать победителем шоу "Открытый микрофон" на ТНТ 3
15:07
Травмы как у боксера. В школе Алтайского края издевались над подростком 25
14:53
Ярмарка, лепка снеговиков, открытие городка: куда сходить в Барнауле на выходных 1
14:50
Особая роль депутата. Спикер АКЗС Романенко о важности работы народных избранников 5
14:41
Бийские пранкеры сымитировали повешение и всполошили городскую полицию 9
14:30
"Справедливая Россия" сообщает о перебоях с поставками льготных лекарств на Алтае 1
14:21
Сеул и Токио: куда жители Барнаула смогут улететь со стыковкой в Новосибирске 1
14:15
За что Деринг лишил Демидовскую площадь статуса "уголок Санкт-Петербурга" 14
14:01
До 50%: известный интернет-магазин брендовой одежды открыл предновогоднюю распродажу 3
13:47
Найден способ обхода верификации по номеру телефона в социальных сетях 1
13:42
Мэрия Барнаула определила, на сколько должна вырасти зарплата в 2020 году 5
13:33
Единороссы добились роста компенсаций на школьное питание малообеспеченным Рубцовска 6
13:20
IMDb составил список самых ожидаемых фильмов 2020 года 2
12:56
ФСБ установила личность человека, открывшего стрельбу на Лубянке 36
12:48
Зрители создали петицию против фильма Netflix об Иисусе-гомосексуалисте 8
12:36
80 лет представительной власти: как алтайский парламент отметил юбилей 16
12:25
Медведев выделил чиновникам 5 млрд на премии. Алтайским досталось 40 млн 27
12:00
Индивидуальность и стиль без переплаты: где заказать дизайнерскую мебель 0
11:50
Снежный городок в Барнауле на Мало-Тобольской откроют в ближайшие выходные 8
11:45
Полиция хочет получить право изымать детей из семьи 2
11:30
Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае 3
11:15
РЖД запустит скоростную "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск с декабря 2020 года 15
11:00
Предприниматели Алтайского края предпочитают хранить данные в облаках 0
10:44
Глава Минтранса Алтая призвал водителей быть осторожнее на дорогах перед Новым годом 0
10:35
Что такое "банковский роуминг" и к чему приведет его отмена в России 1
10:20
Безопасность, роскошь и передовые технологии: этот бренд поддержал концерн BMW 1
10:07
Смесь балагана и серьезного диалога: как прошла большая пресс-конференция Путина 33
09:52
Глава Алтая пообещал сохранить школу, про которую спросили у Путина 0
09:45
ГИБДД получит право тестировать всех водителей без признаков опьянения на алкоголь 16
09:25
Сейчас самое время: успей купить автомобиль по специальной цене 0
09:10
Трехлетняя китаянка пришла с папой в автосалон и камушком расцарапала 10 новых Audi 7
08:55
Много пожарных. Возгорание произошло у "Агроцентра" в Барнауле 0
08:40
В ФСБ рассказали подробности о стрельбе на Лубянке. Нападавший был один 29
08:22
Глава ПФР заявил о росте пенсий в 2020 году 28
07:39
Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит зимой 2020 1
07:08
Барнаульскому "Динамо" потребуется еще 6 миллионов в год из-за закрытия лиги "Восток" 5
07:00
"Пионер-парк" отправит своих гостей в отпуск в Шерегеш 0
06:56
Привет от Моцарта: АГИК познакомил школьников Барнаула с европейскими композиторами 2
06:37
Пресс-конференция Владимира Путина в фотографиях 3
06:17
Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно 73
06:01
Девять к одному. Обзор кандидатов на пост мэра Барнаула 10
05:50
В Алтайском крае 20 декабря ожидаются снег и мощный ветер 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.