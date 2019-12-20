СК занялся делом подростка, над которым годами издевались в алтайском школе

Следователи инициировали доследственную проверку по признакам истязания девятклассника одной из школ Каменского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Мать ребенка обратилась в правоохранительные после того, как медики диагностировали у ее сына сотрясение головного мозга.
Она утверждает, что повреждение нанесли ему одноклассники во время перемены после урока. По ее словам, сын подвергался физическому и психологическому насилию со стороны сверстников регулярно.
Сейчас следствие выясняет все детали случившегося. В частности, назначена медицинская судебная экспертиза, которая определит тяжесть полученных школьником телесных повреждений. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее журналисты выяснили, что мальчика гнобили с начальной школы: его били, унижали, а иногда даже мочились в ботинки. Он молча сносил издевательства, предпочитая не жаловаться родителям и учителям.
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