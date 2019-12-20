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Новости

Водителям вернут штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

, ИА "Амител"
Инициаторы уверены, что эта мера спасет множество жизней
Фото: pochemu-i-kak.ru

Фото: pochemu-i-kak.ru

Вице-премьер Максим Акимов анонсировал понижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, сообщает РИА "Новости".

Он заверил, что современная техника видеофиксации и спидометры автомобилей достаточно точны, и поэтому нет никаких оснований списывать превышение до 20 км/ч на техническую погрешность приборов.

"Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным, такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет", – заявил Акимов.

Чиновник подчеркнул, что решение об уменьшении порога уже принято, осталось только обсудить детали его внедрения.

Один из вариантов – это пилотный запуск в городах-миллионниках. В этот список также могут включить региональные столицы или даже все города. Реализовать замысел планирует в 2020 году.

"Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены – в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса", – подчеркнул Акимов, напоминая, что водители интуитивно прибавляют 20 км/ч к допустимой разрешенной скорости.

Сейчас превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо. Еще в 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ не был внесен в Госдуму.

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после этого Акимов поручил вплотную заняться этим вопросом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.12.2019 23:31
- гость -

Какие пороги.

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