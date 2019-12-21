Потепление до +2°C ждет Алтайский край на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается потепление, сообщает региональный Гидрометцентр.
В субботу, 21 декабря, будет пасмурно при порывах ветра до 20 м/с. На большей части территории пройдет мокрый снег с метелями. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и снежные заносы. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -3°C до +2°C, в темное – от -5°C до -10°C (в восточных районах – до -15°C).
В Барнауле: днем – от -1°C до +1°C, ночью – от -4°C до -6°C. Осадки и гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
В воскресенье, 22 декабря, в Алтайском крае немного похолодает. В светлое время суток столбик термометра покажет от 0°C до -5°C, в темное – от -5°C до -10°C (в северо-западной части региона – до -16°C). Скорость ветра временами может достигать 16 м/с. Ожидаются гололедные явления, осадки в виде мокрого снега и метели.
В Барнауле днем температура составит от 0°C до -2°C, ночью – от -7°C до -9°C. Мокрый снег и гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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