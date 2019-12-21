Энергетики очищают 500 км обледеневших электросетей в Алтайском крае

Обрушившиеся на прошлой неделе на Алтайский край дожди и снегопады привели к обледенению 500 км электросетей, сообщает ГТРК "Алтай".
Толщина льда местами достигала 10 см. Из-за этого произошло множество порывов проводов и падений опор линий электропередачи. Бетонные конструкции не выдерживали тяжести и падали, обрывая провода.
Сильнее всего от непогоды пострадали Суетский и Хабарский районы. Так, в селе Свердловском Хабарского района в ледяные скульптуры превратились деревья и провода электропередачи.
На устранение последствий стихии направлены аварийные бригады со всего Алтайского края и нескольких регионов Сибири. В мероприятии задействованы 180 человек и 68 единиц техники.
Периодически участники работ отключают от электричества целые улицы, чтобы сбить лед. Но лучше плановое отключение, чем неожиданный порыв, заверяют специалисты.
"Потребителей, конечно, приходится ограничивать на какое-то время. Мы сейчас за минимальное время это выполняем большим количеством бригад, чтобы отключение не произошло неожиданно ночью или во время праздников. Тогда нам придется туда добираться, искать повреждение и устранять", – пояснил главный инженер филиала компании "Россети Сибирь" в Алтайском крае Владимир Каканов.
За 10 дней им удалось очистить ото льда только половину обледеневших проводов. Полностью завершить работы планируется к 28 декабря.
Напомним, погода на предстоящей неделе будет "прыгать". В первой половине ожидается небольшое понижение температуры, к середине начнутся метели, а затем синоптики прогнозируют 30-градусные морозы.
Комментарии
Больше похоже на распил бабла. Если уж обледеневшие провода простояли 10 дней, то какой смысл их чистить?