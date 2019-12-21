"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении алкоголем

Употребление сорбентов практически бесполезно при алкогольном отравлении, особенно суррогатами, рассказала Агентству городских новостей "Москва" ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова.
Многие считают, что при появлении первых признаков алкогольного отравления следует принять активированный уголь, но это не так – спиртное слишком быстро всасывается через стенки желудка, и сорбент попросту не успеет нейтрализовать угрозу, рассказывает эксперт.
Наиболее эффективный способ – это промывание желудка. В домашних условиях это можно сделать, употребив 1,5 литра теплой воды с добавлением соды, соли и сахара. После этого следует вызвать рвоту.
"Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается – необходима медицинская помощь", – констатировала специалист.
Она также развеяла миф о том, что отравление некачественным алкоголем можно нейтрализовать, употребив после этого хорошее спиртное. Это очень рискованный шаг, если точно не знаешь, что именно содержалось в суррогате.
"Такой способ опасен, так как этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя – для метилового спирта", – пояснила Шевцова.
Кандидат медицинских наук также перечислила признаки отравления некачественным алкоголем или опасными суррогатами.
По ее словам, сначала возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении – боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами и вялость. В особо тяжелых случаях может возникнуть коматозное состояние, которое может окончиться фатально, если экстренно не оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Комментарии
При отравлении алкоголем главное НЕ тратиться алкоголем