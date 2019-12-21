Суббота, 21 Декабрь, 09:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,41
€ 69,38
Обь
32см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении алкоголем

, ИА "Амител"
Кандидат медицинских наук рассказала, как следует действовать в таких ситуациях
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Употребление сорбентов практически бесполезно при алкогольном отравлении, особенно суррогатами, рассказала Агентству городских новостей "Москва" ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова. 

Многие считают, что при появлении первых признаков алкогольного отравления следует принять активированный уголь, но это не так – спиртное слишком быстро всасывается через стенки желудка, и сорбент попросту не успеет нейтрализовать угрозу, рассказывает эксперт.

Наиболее эффективный способ – это промывание желудка. В домашних условиях это можно сделать, употребив 1,5 литра теплой воды с добавлением соды, соли и сахара. После этого следует вызвать рвоту.

"Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается – необходима медицинская помощь", –  констатировала специалист.

Она также развеяла миф о том, что отравление некачественным алкоголем можно нейтрализовать, употребив после этого хорошее спиртное. Это очень рискованный шаг, если точно не знаешь, что именно содержалось в суррогате.

"Такой способ опасен, так как этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя – для метилового спирта", – пояснила Шевцова.

Кандидат медицинских наук также перечислила признаки отравления некачественным алкоголем или опасными суррогатами.

По ее словам, сначала возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении – боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами и вялость. В особо тяжелых случаях может возникнуть коматозное состояние, которое может окончиться фатально, если экстренно не оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:03
Подрядчик остановил прокладку "Северного потока – 2" под угрозой санкций США 0
08:48
"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении алкоголем 0
08:34
Какое наказание грозит за граффити и надписи на заборах 1
08:02
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
07:47
Энергетики очищают 500 км обледеневших электросетей в Алтайском крае 1
07:29
Нежные и красивые: женская хоккейная лига выпустила откровенный календарь 2
07:05
Потепление до +2°C ждет Алтайский край на выходных 0
06:58
Сколько стоят Дед Мороз со Снегурочкой на Новый год 2020 2
06:31
День зимнего солнцестояния 2019: когда наступит самый короткий день и что это значит 2
06:01
Ни да ни нет. В СГК прокомментировали вероятность покупки проблемной ТЭЦ в Яровом 1
23:47
В Алтайском крае начали производить маргарин 10
23:11
В Барнауле три школьника попали в реанимацию, попробовав снюс 4
22:43
Водителям вернут штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 11
22:13
Курс евро впервые за год опустился до 69 рублей 0
21:51
Волонтер нашла плачущего мальчика на трассе, но его отец не обрадовался 2
21:01
Алтайский Минздрав просит не получать льготные лекарства впрок 10
20:41
В Алтайском крае учредили премию имени Геннадия Саковича 0
20:14
СК занялся делом подростка, над которым годами издевались в алтайской школе 1
19:41
Томенко поздравил сотрудников органов безопасности с вековым юбилеем 0
19:03
"Ненавидел кагэбэшников": Мать стрелка с Лубянки рассказала о нем 7
18:48
В России хотят провести инвентаризацию SIM-карт 4
18:20
Томенко рассказал, кому поднимут зарплату на 20% в 2020 году 7
17:59
Охранник с барнаульской заправки украл почти полмиллиона и заплатил за коммуналку 2
17:38
Голикова: регионы сами виноваты в большой разнице зарплат у врачей 13
17:25
Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке 5
17:13
Вслед за увольнением патологоанатома в Алтайском крае закрыли морг 2
17:01
В АлтГУ выбирают лучшие студенческие бизнес-проекты 0
16:59
Каменские депутаты сорвали сессию, на которой должны принять бюджет 2
16:47
Медик рассказала, как влияют на человека аномально теплые зимы 3
16:37
Названы имена офицеров полиции, погибших в ДТП на Алтае 1
16:28
"Макдоналдс" будет доставлять еду в отделение Сбербанка 5
16:05
Бури и метели землю одолеют. В Барнаул на выходных придет непогода 1
15:58
Пострадавших в ДТП с полицейскими прооперировали в Алтайском крае 0
15:42
Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек 13
15:33
В Бийске осудят женщину, из-за которой трамвай переехал косильщика 0
15:15
Житель Барнаула может стать победителем шоу "Открытый микрофон" на ТНТ 4
15:07
Травмы как у боксера. В школе Алтайского края издевались над подростком 26
14:53
Ярмарка, лепка снеговиков, открытие городка: куда сходить в Барнауле на выходных 1
14:50
Особая роль депутата. Спикер АКЗС Романенко о важности работы народных избранников 6
14:41
Бийские пранкеры сымитировали повешение и всполошили городскую полицию 9
14:30
"Справедливая Россия" сообщает о перебоях с поставками льготных лекарств на Алтае 1
14:21
Сеул и Токио: куда жители Барнаула смогут улететь со стыковкой в Новосибирске 1
14:15
За что Деринг лишил Демидовскую площадь статуса "уголок Санкт-Петербурга" 13
14:01
До 50%: известный интернет-магазин брендовой одежды открыл предновогоднюю распродажу 3
13:47
Найден способ обхода верификации по номеру телефона в социальных сетях 1
13:42
Мэрия Барнаула определила, на сколько должна вырасти зарплата в 2020 году 6
13:33
Единороссы добились роста компенсаций на школьное питание малообеспеченным Рубцовска 6
13:20
IMDb составил список самых ожидаемых фильмов 2020 года 2
12:56
ФСБ установила личность человека, открывшего стрельбу на Лубянке 35
12:48
Зрители создали петицию против фильма Netflix об Иисусе-гомосексуалисте 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.