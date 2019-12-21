Подрядчик остановил прокладку "Северного потока – 2" под угрозой санкций США

Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила прокладку газопровода "Северный поток – 2" после того как американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз предупредили о готовящихся "сокрушительных и фатальных" санкциях против нее. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, американцы не исключали возможность наложения ареста на собственность Allseas в США, запрета работы на американском рынке и расчета в долларах, а также отказа в визах на въезд в страну руководителей компании.
В связи с тем, что в этот день президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет, в который заложены в том числе и средства на санкции против "Северного потока – 2", в Allseas решили сначала узнать, что именно им грозит, а затем принять окончательное решение.
"В преддверии принятия закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток – 2", – констатировала пресс-служба компании.
Ранее сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода "Северный поток – 2", в частности тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Среди предложенных ограничений – отказ в выдаче экспортных лицензий США, запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев, запрет на осуществление финансовых операций в зоне юрисдикции США, запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал газопровод "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией американским поставщикам газа. По его мнению, именно конкурентоспособность "Северного потока – 2" является причиной, по которой США чинят препятствия для его реализации.
Напомним, "Газпром" уже реализовал проект "Северный поток". Газопровод, соединивший Россию и Германию по дну Балтийского моря, состоит их двух ниток. Они введены в эксплуатацию в 2012 году. "Северный поток – 2" должен увеличить мощность предыдущего газопровода, добавив к нему еще две нитки.
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