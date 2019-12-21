Решение суда о прекращении золотодобычи на Ануе вступило в силу

Центральный районный суд Барнаула вынес окончательное решение по иску Алтайской краевой общественной организации "Экологический актив" против золотодобытчиков.
Как сообщил amic.ru координатор группы общественного экологического мониторинга ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков, судья счел законными исковые требования и запретил золотодобычу на реке Ануй в Солонешенском районе из-за нарушений природоохранного законодательства.
Апелляция недропользователя на решение отклонена, а золотодобывающая компания обязана восстановить нарушенные земли за свой счет.
Истцы сумели доказать, что из-за добычи россыпного золота загрязненная взвесями вода попадает в реку, из-за чего разрушается и сама долина. Это приводит к уничтожению пастбищных и сенокосных угодий. То, что добыча ведется выше по течению от сел, не может не сказываться на качестве воды, что снижает запасы рыбы.
Активисты настаивают, что удельный вес негативного воздействия при добыче россыпного золота не сопоставим с негативом от добычи рудного золота. Средние запасы одного месторождения россыпного золота – несколько десятков килограммов, 50-100, редко больше. Ущерб может быть в сотни и даже тысячи раз больше полученной экономической выгоды, уверены защитники экологии.
"Мы считаем вынесенное судебное решение правосудным и справедливым, отвечающим интересам общества и государства. Никакие коммерческие интересы не могут оправдать пренебрежение экологическими правами людей", – прокомментировал итоги тяжбы Грибков.
Он также уточнил, что теперь общественники намерены добиться наказания ответственных лиц Росприроднадзора, которые допустили золотодобычу на Ануе.
"Мы просим Генеральную прокуратуру дать оценку действиям Росприроднадзора и принять необходимые меры реагирования на эту вопиющую ситуацию", – заявил Грибков.
Комментарии
Алексей - молодец