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Глава Республики Алтай снялся в музыкальном клипе. Видео

, ИА "Амител"
Ролик записали на песню "Сильный Алтай"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в клипе на песню "Сильный Алтай", которую исполнили уроженцы региона Дарья Маришина и Эмиль Толкочеков. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале "АИЛ ТВ".

Кадры с участием Хорохордина занимают всего несколько секунд. Сначала виден человек в защитном шлеме, который спускается по извилистым дорожкам на горном велосипеде. Когда он снимает шлем выясняется, что это глава республики.

"Выражаем огромную благодарность Олегу Леонидовичу за поддержку, помощь и личное участие в съемках", — поделилась в описании к ролику творческая группа.

Эмиль Толкочеков – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности "эстрадный вокал". Заслуженный артист Республики Алтай. Имеет неоконченное высшее образование по специальности "актер, режиссер" Российской академии театрального искусства, солист Государственного оркестра главы Республики Алтай, бывший солист известной музыкальной группы "Мистер-икс". Финалист всероссийского проекта "Новая Звезда".

Дарья Маришина – певица и спортсменка. 7 лет занимается биатлоном. Участвует в благотворительной деятельности, в благотворительных акциях. Участница всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда" и победительница  вокального проекта "УКСАН МЕНИ".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.12.2019 10:46
Гость

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21.12.2019 11:44
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Ура три раза.

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