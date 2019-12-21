Врачи ответили на вопрос о вреде работы 31 декабря

Врачи ответили на вопрос, вредна ли для здоровья работа 31 декабря, сообщает РИА "Новости". Медики уверены, что значительного ущерба организму не наносится, особенно если работа приносит эмоциональное удовлетворение.
По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексея Умрюхина, в этом случае усиливаются резервные возможности организма.
Если же рабочий день сопровождался негативными эмоциями, желанное празднование Нового года избавит от неприятных эмоций, правда, может и усилить ослабление организма.
Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова придерживается схожей позиции.
По ее словам, вред может нанести не работа, а само ночное празднование, из-за которого сбивается режим сна. А дневной сон, как известно, менее полезен. Поэтому на следующий день обязательно нужно отоспаться, утверждает врач.
"Для нормального самочувствия человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних 5-7 суток, – пояснила Иванова. – Если человек не досыпал в эти дни, то ему нужно увеличить продолжительность своего сна 1 января и в последующие дни, чтобы восполнить накопившийся дефицит сна".
Напомним, что 31 декабря выходным днем объявили в Республике Крым, Кировской, Томской, Свердловской, Ленинградской областях и ряде других регионов.
Тем не менее Роструд недавно сообщил, что 31 декабря сделать выходным днем все-таки можно, для этого решение должен принять сам работодатель.
Владимир Путин во время пресс-конференции в целом положительно отозвался об инициативе, но отметил, что принимать такое решение нужно тщательно взвесив, чтобы "не отбирать какой-то дополнительный выходной в мае".
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин посоветовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем.
А вот в Алтайском крае отдыхать 31 декабря не собираются. У жителей на это "нет серьезного запроса", рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Комментарии
Давай вообще не работать.