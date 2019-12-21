Суббота, 21 Декабрь, 14:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,41
€ 69,38
Обь
32см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Американский журналист обиделся на ведущего и покинул шоу "Кто против?"

, ИА "Амител"
Куликов негативно оценил шутку Вайнера про встречу Путина и Медведчука

Американский журналист Грэг Вайнер покинул студию передачи телеканала "Россия 24" "Кто против?" после резкой фразы ее ведущего Дмитрия Куликова. Видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале СМИ.

Конфликтная ситуация возникла после шутки Вайнера про встречу президента России Владимира Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, на которой они обсуждали урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Вайнер пошутил, что Путин разговаривал с Медведчуком в коридоре, чтобы не обидеть украинского лидера Владимира Зеленского.

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором, – отреагировал Куликов, отметив, что хочет выгнать со студии за такое поведение. – Это единственный процесс реальный, который противостоит тому, чтобы убивали людей. А вы как мразь последняя шутите над этим".

Вайнер обиделся на такие слова и заявил, что после такого по своей воле уходит с передачи, и покинул студию.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:00
Очевидец сообщил о массовом столкновении фур на Новосибирской трассе 0
13:48
Барнаульский ресторатор откроет бар в Новосибирске 0
13:10
В Барнауле открылись губернаторские елки 0
12:49
Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года 2
12:28
ГИБДД рекомендует водителям Рубцовска не выезжать за город 0
11:52
Американский журналист обиделся на ведущего и покинул шоу "Кто против?" 0
11:22
Врачи ответили на вопрос о вреде работы 31 декабря 1
10:33
Глава Республики Алтай снялся в музыкальном клипе. Видео 2
10:02
Решение суда о прекращении золотодобычи на Ануе вступило в силу 1
09:32
ПФР пояснил, когда дадут пенсии за январь 2020 года 0
09:03
Подрядчик остановил прокладку "Северного потока – 2" под угрозой санкций США 6
08:48
"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении алкоголем 3
08:34
Какое наказание грозит за граффити и надписи на заборах 6
08:02
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
07:47
Энергетики очищают 500 км обледеневших электросетей в Алтайском крае 6
07:29
Нежные и красивые: женская хоккейная лига выпустила откровенный календарь 7
07:05
Потепление до +2°C ждет Алтайский край на выходных 0
06:58
Сколько стоят Дед Мороз со Снегурочкой на Новый год 2020 2
06:31
День зимнего солнцестояния 2019: когда наступит самый короткий день и что это значит 5
06:01
Ни да ни нет. В СГК прокомментировали вероятность покупки проблемной ТЭЦ в Яровом 2
23:47
В Алтайском крае начали производить маргарин 12
23:11
В Барнауле три школьника попали в реанимацию, попробовав снюс 5
22:43
Водителям вернут штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 17
22:13
Курс евро впервые за год опустился до 69 рублей 1
21:51
Волонтер нашла плачущего мальчика на трассе, но его отец не обрадовался 4
21:01
Алтайский Минздрав просит не получать льготные лекарства впрок 13
20:41
В Алтайском крае учредили премию имени Геннадия Саковича 0
20:14
СК занялся делом подростка, над которым годами издевались в алтайской школе 4
19:41
Томенко поздравил сотрудников органов безопасности с вековым юбилеем 0
19:03
"Ненавидел кагэбэшников": Мать стрелка с Лубянки рассказала о нем 9
18:48
В России хотят провести инвентаризацию SIM-карт 4
18:20
Томенко рассказал, кому поднимут зарплату на 20% в 2020 году 9
17:59
Охранник с барнаульской заправки украл почти полмиллиона и заплатил за коммуналку 4
17:38
Голикова: регионы сами виноваты в большой разнице зарплат у врачей 13
17:25
Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке 5
17:13
Вслед за увольнением патологоанатома в Алтайском крае закрыли морг 2
17:01
В АлтГУ выбирают лучшие студенческие бизнес-проекты 0
16:59
Каменские депутаты сорвали сессию, на которой должны принять бюджет 2
16:47
Медик рассказала, как влияют на человека аномально теплые зимы 3
16:37
Названы имена офицеров полиции, погибших в ДТП на Алтае 1
16:28
"Макдоналдс" будет доставлять еду в отделение Сбербанка 5
16:05
Бури и метели землю одолеют. В Барнаул на выходных придет непогода 2
15:58
Пострадавших в ДТП с полицейскими прооперировали в Алтайском крае 0
15:42
Названа причина ДТП с полицейскими, в котором погибли пять человек 14
15:33
В Бийске осудят женщину, из-за которой трамвай переехал косильщика 0
15:15
Житель Барнаула может стать победителем шоу "Открытый микрофон" на ТНТ 4
15:07
Травмы как у боксера. В школе Алтайского края издевались над подростком 27
14:53
Ярмарка, лепка снеговиков, открытие городка: куда сходить в Барнауле на выходных 1
14:50
Особая роль депутата. Спикер АКЗС Романенко о важности работы народных избранников 7
14:41
Бийские пранкеры сымитировали повешение и всполошили городскую полицию 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.