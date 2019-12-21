Американский журналист обиделся на ведущего и покинул шоу "Кто против?"

Американский журналист Грэг Вайнер покинул студию передачи телеканала "Россия 24" "Кто против?", после резкой фразы ее ведущего Дмитрия Куликова. Видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале СМИ.
Конфликтная ситуация возникла после шутки Вайнера про встречу президента России Владимира Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, на которой они обсуждали урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.
Вайнер пошутил, что Путин разговаривал с Медведчуком в коридоре, чтобы не обидеть украинского лидера Владимира Зеленского.
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором, — отреагировал Куликов, отметив, что хочет выгнать со студии за такое поведение. — Это единственный процесс реальный, который противостоит тому, чтобы убивали людей. А вы как мразь последняя шутите над этим".
Вайнер обиделся на такие слова и заявил, что после такого по своей воле уходит с передачи и покинул студию.
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