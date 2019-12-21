ГИБДД рекомендует водителям Рубцовска не выезжать за город

Госавтоинспекция города обратилась к водителям Рубцовска с призывом не выезжать за пределы населенного пункта из-за неблагоприятной погоды, сообщает портал "ВРубцовске".
В связи с ухудшением погодных условий – снегом, метелью, гололедом и ветром – ГИБДД напоминает водителям о том, что за рулем нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирование только при отсутствии встречного транспорта.
При выборе скоростного режима следует руководствоваться не максимальными ограничениями скорости, а погодными условиями, видимостью и состоянием дорожного покрытия.
Напомним, сегодня в Алтайском крае, по прогнозу синоптиков, потеплеет до +3 градусов.
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