Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года

Рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года по оценке журнала Forbes возглавил самый богатый человек Европы – президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За год его состояние выросло на 40 млрд долларов. Это абсолютный рекорд уходящего года.
В этом году Арно вошел в тройку самых богатых людей мира, имеющих состояние свыше 100 млрд долларов. Благодаря росту стоимости акций LVMH Арно за один день добрал недостающие три миллиарда долларов. В результате состояние французского миллиардера составило 100,4 млрд долларов.
Вторую строчку занял владелец компании Facebook Марк Цукерберг. Он стал богаче на 22 млрд долларов.
Испанский предприниматель Амансио Ортега, владеющий брендом Zara, замкнул тройку наиболее успешных. Рост его состояния за год оценивается в 17,3 млрд долларов.
Наибольшие убытки в 2019 году потерпели председатель совета директоров индийской компании Wipro Limited Азим Премжи (14,1 млрд долларов), основатель Amazon Джефф Безос (13,1 млрд), и председатель Essel Group Субхас Чандра (3,4 млрд).
Комментарии
Сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили)... Он бы нашел применение капиталам воров-миллиардеров.
1930 по 1940 годы американские специалисты построили в СССР полторы тысячи самых современных заводов и фабрик.
Лох и чмо обыкновенное привык чужими руками жар загребать.