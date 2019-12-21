В Барнауле открылись губернаторские елки

21 декабря в Барнаул со всего региона прибывают автобусы с детьми 1-4 классов на губернаторские елки, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Мероприятия проходят на базе пяти учреждений культуры.
Так, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина для школьников стартовали спектакли "Космический Новый год". Это новогодняя история о детях, которые решают лететь на космическую станцию на построенной ими ракете, чтобы поздравить папу с Новым годом и передать подарки.
В ДК Барнаула юных зрителей ждет представление "Дед Мороз 2020", в ДК Моторостроителей – сказка "Чиполлино", в ДК "Южный" – интерактивное действо "Виртуальный Новый год".
В общей сложности с 21 по 30 декабря участниками праздничных торжеств станут около 66 тысяч школьников Алтайского края, из них более 35 тысяч – ученики барнаульских школ.
ГИБДД предупредила, что на дорогах Барнаула могут образоваться пробки из-за многочисленных организованных колонн с детьми. В сопровождении экипажей ДПС они проедут по основным дорожным магистралям Барнаула: по проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому и Строителей, а также улице Молодежной и Павловскому тракту.
Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко посетил фабрику, которая готовит сладкие новогодние подарки для школьников от губернатора региона. В общей сложности для учеников начальных классов, сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья подготовили 136 тысяч сладких сюрпризов. На это выделено более 30 млн рублей из краевого бюджета.
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