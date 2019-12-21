Барнаульский ресторатор откроет бар в Новосибирске

Алтайский предприниматель Артем Головачев анонсировал открытие бара "Крыша" в Новосибирске, сообщает "Континент Сибирь".
Он примет первых посетителей 27 декабря в недавно запущенном бизнес-центре "На Военной", став первым филиалом аналогичного барнаульского заведения.
Головачев уточнил, что это будет заведение с "коктейлями и танцами". Средний ценник на напитки в районе 350-400 рублей.
"Мы ориентируемся на средний класс, – уточнил ресторатор. – Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей".
По его словам, он решил расширить географию бизнеса, потому что открытие второй "Крыши" в Барнауле "не даст должного эффекта".
Он также поделился планами открытия в столице Сибири еще нескольких заведений, но иного формата.
Не исключено, что возможно появление аналогов ресторана "Ясная поляна" или кальянного бара "Шайба", которые продвигаются владельцами "Крыши" в Барнауле.
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