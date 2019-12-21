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В Минздраве объяснили, зачем объединят две больницы Барнаула

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов обосновал это необходимостью создания многопрофильной больницы
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, чем вызвана необходимость объединять городские больницы №11 и №12 в Барнауле, сообщает "Банкфакс".

По его словам, раньше на соседних площадках были два медучреждения, которые во многом дублировали друг друга. Теперь же на их базе создадут многопрофильную больницу скорой медицинской помощи, что позволит разгрузить Городскую больницу №1, которая пока что остается единственным объектом здравоохранения широкого профиля.

Планируется, что в обновленной больнице будут принимать пациентов с Железнодорожного, Индустриального и Ленинского районов, а в 1-й ГБ – Октябрьского и Центрального.

"В принятии такого решения мы руководствовались тем, чтобы сделать более доступной медицинскую помощь для жителей Барнаула, закрепив определенные территории за двумя учреждениями, — объяснил Попов. — Таким образом, у нас в городе будет две больницы скорой медицинской помощи".

При этом никаких сокращений штата не планируется, подчеркнул Попов. Главу регионального Минздрава поддержал главврач 11-й больницы Андрей Коломиец. Он заявил, что процесс слияния давно уже назрел.

Юридический процесс объединения планируется завершить в 2020 году. Еще через год в планах значится строительство нового здания, которое объединит в себе два старых.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.12.2019 15:20
- гость -

Бездари.

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