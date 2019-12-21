Алтайский край вошел в топ-10 регионов РФ с самым развитым туризмом

Алтайский край включили в десятку регионов с наиболее развитой туристической отраслью по результатам пятого ежегодного исследования Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России".
Критериями оценки выступили уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней и популярность региона у иностранцев.
Также в расчет брали такие детали, как туристская уникальность, уровень преступности, интерес к региону в интернете как к месту отдыха и продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.
Топ-10 выглядит следующим образом: Москва (114,7 балла), Санкт-Петербург (113,7), Московская область (111,4), Краснодарский край (110,2), Крым (103,6), Алтайский край (102,5), Приморский край (101,8), Татарстан (101,3), Башкортостан (100,8) и Свердловская область (100,2).
В Сибири пятерку лучших дополнили Иркутская область (92,5 балла), Новосибирская область (88,5), Омская область (72) и Республика Алтай (60,8).
Комментарии
Что может бы туристически интересного в Новосибирской области? да и Алтайский край, как может быть впереди Республики Алтай? когда все основные ништяки они в Республике а не в Алтайском краве. Рейтинг для дегроидов каких-то.