С 1 января подорожают водка и коньяк

С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
Так, минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 15 рублей (с 215 до 230 рублей), а коньяка – на 45 рублей (с 388 до 433 рублей).
Также подорожает бренди и другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов крепостью от 28%. Ценник на эту продукцию будет начинаться от 315 рублей, в то время как сейчас – от 307 рублей.
Комментарии
цены поднимать и дурак может.
цены поднимать и дурак может.
Цены поднимать и дурак может.