Кудрин рассказал, как за 2-3 года решить проблему с долгостроем

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проблему с долгостроем в России можно решить в течение 2-3 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
Первоочередно нужно определить терминологию. В частности, следует иметь классификацию для того, чтобы точно знать, какой объект следует считать долгостроем, а какой нет.
Второй ключевой вопрос – это бюджетная отчетность, уверен Кудрин. Необходимо получать данные не ежегодно, а ежеквартально, а также унифицировать статистические подходы, так как данные Росстата и Казначейства зачастую не совпадают.
Третий важный момент – это определение одного ведомства, которое будет отвечать за объект, утверждает глава Счетной палаты. По его словам, сейчас этим одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития.
Отметим, что проблему долгостроя регулярно обсуждают и на уровне Алтайского края, так как в регионе имеются несколько таких объектов. В их числе противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске и художественный музей в Барнауле, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Так, на заседании правительства региона в конце ноября определили ключевые моменты, которые негативно влияют на ситуацию в сфере строительства.
Главная проблема, на которую обратили внимание руководители всех министерств и представители муниципалитетов, – отвратительное качество проектной документации. Причин этому несколько, в том числе плохая подготовка проектировщиков, выигрывающих торги, а также тот факт, что на местах отвечают за документы зачастую некомпетентные люди.
Например, по словам министра образования края Максима Костенко, в районных администрациях часто проекты курируют председатели комитетов по образованию, у которых нет никакой специальной подготовки. В результате документы долго проходят госэкспертизу, которая не может принять документы в предлагаемом виде.
Комментарии
Строить все это время, и не будет долгостроев
Увы, куда ж мы без плановой экономики? Надобно предвидеть, считать и планировать, ежели конечно, желаем сохранить государство и тем более - развивать, т.е. жить без проблем.
Что не так с долгостроем у ДК котельщиков? Вроде смотрю, каркас здания сделан на совесть.