Массовое ДТП в Барнауле стало причиной большой пробки

Столкновение нескольких автомобилей на шоссе Ленточный бор в районе моста через ж/д пути создало огромную пробку в Барнауле в субботу, 21 декабря.
Как сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", участники ДТП создали существенные помехи движению транспорта, образовав большую пробку в оба направления.
На видеозаписи видно, что на обочине находятся шесть автомобилей, правда значительные повреждения заметны только у одного из них.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:34 по местному времени, серьезных затруднений движения на данном участке не наблюдается.
Комментарии
Что, по тещенькам своих клуш повезли, подкаблучнички?
С загородных дач, дуралей.
Куда гоним.Приехали.