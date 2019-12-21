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Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

, ИА "Амител"
Они полезны для поддержания здоровой функции клеток
Брокколи / Фото: pixabay.com

Брокколи / Фото: pixabay.com

Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака. Об этом сообщает издание о медицине и здоровье "МедикФорум".

Первый из них какао. Это высушенное и ферментированное семеня дерева какао. Оно популярно как основной ингредиент шоколада. Но из-за обработки, которую проходят шоколадные продукты, они теряют многие питательные вещества, которые делают и какао суперфудом. 

Сырое какао обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты — в нем содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.

Второй продукт — капуста брокколи, особенно ее ростки. Они мощные убийцы раковых клеток благодаря необычно высокому содержанию сульфорафана. 

Сульфорафан — это богатое серой соединение, которое можно найти в других овощах крестоцветных, таких как брюссельская капуста, шпинат и цветная капуста. 

К сильным противораковым свойствам сульфорафана относится его способность  ингибировать рост раковых клеток  путем высвобождения антиоксидантных и детоксикационных ферментов, которые защищают организм от канцерогенов. 

Различные исследования в пробирке и на животных также показали, что сульфорафан уменьшает размер и количество различных типов раковых клеток.

Третий продукт – чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль). Чуфа – богатый источник антиоксидантов, которые защищают организм от вредных свободных радикалов. Одна унция (28 г) этих орехов может обеспечить 278% рекомендуемой суточной дозы одного из самых мощных антиоксидантов – витамина Е. 

Они также способны улучшить пищеварение и сердечно-сосудистое здоровье, повысить иммунитет и регулировать уровень сахара в крови. В России их можно купить в специализированных магазинах здорового питания.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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