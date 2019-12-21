Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака. Об этом сообщает издание о медицине и здоровье "МедикФорум".
Первый из них какао. Это высушенное и ферментированное семеня дерева какао. Оно популярно как основной ингредиент шоколада. Но из-за обработки, которую проходят шоколадные продукты, они теряют многие питательные вещества, которые делают и какао суперфудом.
Сырое какао обладает отличным питательным профилем и содержит антиоксиданты — в нем содержится в 40 раз больше антиоксидантов, чем в чернике.
Второй продукт — капуста брокколи, особенно ее ростки. Они мощные убийцы раковых клеток благодаря необычно высокому содержанию сульфорафана.
Сульфорафан — это богатое серой соединение, которое можно найти в других овощах крестоцветных, таких как брюссельская капуста, шпинат и цветная капуста.
К сильным противораковым свойствам сульфорафана относится его способность ингибировать рост раковых клеток путем высвобождения антиоксидантных и детоксикационных ферментов, которые защищают организм от канцерогенов.
Различные исследования в пробирке и на животных также показали, что сульфорафан уменьшает размер и количество различных типов раковых клеток.
Третий продукт – чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль). Чуфа – богатый источник антиоксидантов, которые защищают организм от вредных свободных радикалов. Одна унция (28 г) этих орехов может обеспечить 278% рекомендуемой суточной дозы одного из самых мощных антиоксидантов – витамина Е.
Они также способны улучшить пищеварение и сердечно-сосудистое здоровье, повысить иммунитет и регулировать уровень сахара в крови. В России их можно купить в специализированных магазинах здорового питания.
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