Корабль "Орел" должен 10 раз слетать к Луне, но может только три

Новый пилотируемый космический корабль "Орел", который находится в разработке ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", не отвечает требованиям технического задания "Роскомсомса", сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у журналистов материалы.
Речь идет о минимальном количестве рейсов к Луне. Требуется, чтобы их было не меньше 10, в то время как гендиректор РКК в презентации указал, что аппарат может совершить 10 полетов на орбиту искусственного спутника Земли, а на орбиту искусственного спутника Луны – только три.
Это не единственное несоответствие. В частности, аппарат превышает допустимый вес на 2,3 тонны. В связи с этим разработаны меры по снижению массы с 22 тонн до 21,2 тонны.
Из-за ограничения по весу специфические требования будут и к космонавтам. Они будут должны весить не более 80 кг вместе с 10-килограммовым скафандром.
Ранее из документов компании стало известно, что дефицит финансирования разработки "Орла" составил 18 млрд рублей. Именно такая сумма требуется на доработку технических систем.
первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
Комментарии
"со ссылкой на имеющиеся у журналистов материалы."
Вопрос. Откуда они могут быть у журналистов? Там всё секретно.
Должен 10 раз, сможет 3 раза, а полетит - ни разу.
Хотя и раза толком не получится
В настоящее время Россия за 2019 год с учетом Куру (22 пуска) по запускам на 1 опережает США.
И вчерашний запуск у США был неудачным.
Не пиши ерунды.
Ничего этот орёл не должен.Нам ещё с пиндосами на Земле надо разобраться.А на Луну это уж потом.
Правильно.