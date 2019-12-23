"МегаФон" развернул мобильную базовую станцию для подготовки к Новому году

Благодаря работе мобильного комплекса в дни подготовки, застройки площадки и торжественных мероприятий организаторы и свидетели события смогли оставаться на связи. Передвижная базовая станция связи от "МегаФона" установлена в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была найдена ель, которой в этом году выпала честь стать главной елкой страны.
По мнению директора по сетевой инфраструктуре "МегаФона" Валентина Полозенко, кремлевская елка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве.
"Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны", – рассказал Валентин Полозенко.
По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной елки страны. После окончания праздника из дерева планируют изготовить памятные сувениры."Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу зеленую красавицу. Мы готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года, – прокомментировал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов. – Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история".
Мобильный комплекс "МегаФона" на базе КАМАЗа, временно размещенный на месте спила кремлевской елки, обеспечивает стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции заключается в ее независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать ее практически на любой территории.
С помощью комплекса можно обеспечить надежный уровень сигнала в поле, лесном массиве и других местах, где нет жилой инфраструктуры. А там, где инфраструктура связи есть, можно значительно увеличить емкость сети – например, во время проведения массовых городских мероприятий, футбольных матчей, концертов и т.д.
Комментарии
Праздник в честь спиливания ёлки? Такое ощущение, что в Кремле не знают куда деньги девать.
Этот праздник Кремль организовал?
11:06, у них есть на все, кроме народа и его проблем.