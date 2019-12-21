Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола россиян

Больше всего потратить на продукты для новогоднего стола придется жителям Чукотки, а меньше всего – населению Ингушетии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на аналитические данные Росстата.
В среднем по России новогоднее застолье за год стало дороже на 2,74%. Среднестатистический россиянин потратит на него 6,430 рублей.
Сильнее всего возрастут расходы на сыры (+11,17%), апельсины (+10,87%) и сливочное масло (+10,36%). Зато в этом году дешевле обойдутся свежие огурцы (-8,96%) и красная икра (-4,97%).
Почти в полтора раза больше потратят продукты жители Чукотки – 9528 рублей. Наименьший ценник получился в Ингушетии. Там, чтобы накрыть стол, хватит 3,5 тысячи рублей.
В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей. За год новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры — 11,17 процента, сливочное масло — на 10,36 процента и апельсины — на 10,87 процента. А вот красная икра подешевела на 4,97 процента, свежие огурцы — на 8,96 процента.
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