Клиенты рады и прибыль растет: как цифровые технологии работают на бизнес

Наладить взаимодействие всех отделов компании для достижения единой цели помогает автоматизация бизнес-процессов организации. Применение цифровых инструментов освобождает персонал от выполнения повторяющихся рутинных операций, позволяет работникам определять собственную роль в решении общих задач.
Преимущества автоматизации бизнес-процессов
Рекомендованная разработчиками программного обеспечения автоматизация бизнес-процессов повышает эффективность труда:
- сокращает издержки;
- повышает производительность;
- снижает вероятность ошибок;
- координирует усилия отдельных подразделений;
- ускоряет обработку информации;
- освобождает персонал от рутинной работы для выполнения сложных заданий, требующих высокой квалификации;
- обеспечивает точность управленческих решений.
Технологии применяются в банковской и телекоммуникационной сфере, торговле, логистике, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, других отраслях.
Тренды рынка BPMS* в России
Общемировой практикой становится сокращение документооборота. Роботы оперативно обрабатывают сведения непосредственно из карточек партнерских договоров. Человеку также проще работать с карточками, чем с бумажными или электронными документами. Команда разработчиков ПО отмечает также другие тренды BPMS в России и мире:
- синергию BPMS и RPA**;
- замену традиционных CRM-систем*** сквозными бизнес-процессами на всех этапах: от предпродажных мероприятий до отгрузки товара;
- интеграцию BPM-систем с другими инструментами и сервисами.
Тенденции развития IT-технологий направлены на формирование интегрированных многофункциональных платформ.
Работа BPM системы для бизнеса
Заказ демо-версии продукта компании Comindware помогает клиентам лично оценить, как работает BPM-система. На этапе моделирования система выполняет:
- назначение участников каждой операции;
- распределение обязанностей;
- определение последовательности действий.
На стадии исполнения задания программа формирует список задач, координирует взаимодействие персонала, устраняет путаницу, простои. Программа выполняет функции контроля, отображает текущую стадию работы, особенности завершенных этапов, комментарии сотрудников. На основе статистики руководитель оперативно выявляет недостатки, оптимизирует работу без остановки производства.
В итоге внедрения цифровых технологий улучшается качество обслуживания клиентов и увеличивается прибыль предприятия.
* Business Process Management System/ Управление бизнес-процессами
** Robotic process automation/ Роботизация процессов
*** Customer Relationship Management/ Система управления взаимоотношениями с клиентами
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