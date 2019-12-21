Страшное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае. Есть погибшие

Серьезная авария произошла в Косихинском районе 21 декабря на федеральной трассе Р-256 в районе своротка на населенный пункт Контошино.
Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, столкнулись ВАЗ-2105 и Toyota Corona. На место происшествия прибыли 14 сотрудников экстренных служб на пяти единицах техники. Трассу не перекрывали.
Официальной информации о числе пострадавших и погибших на данный момент не имеется. Однако очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" утверждают, что не все участники аварии выжили.
"По словам очевидцев, есть погибшие. На месте происшествия медики и МЧС. Один авто в кювете. Возможно, столкнулись лоб в лоб", — гласит пост в группе.
Комментарии