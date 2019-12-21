Ярко, людно, празднично. На барнаульском Арбате открылся новогодний городок

Фото: Вячеслав Мельников
Пешеходная улица Мало-Тобольская 21 декабря стала центром притяжения сотен горожан. Впервые на барнаульском Арбате открыли новогодний городок, и улица засияла как никогда прежде.
Барнаульцы с удовольствием позировали на фоне яркой иллюминации. Праздничное настроение преобразило лица и детей, и взрослых. Влюбленные пары также не обошли вниманием это событие, выбирая романтичное место для поцелуев. Как прошло открытие новогоднего городка, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Мельникова.
Комментарии
Второе открытие елки на арбате, совпавшее с зимним солнцестоянием, очень здорово, празднично и весело. А погреться у новогоднего костра и загадать желание - это отличный праздничный ритуал.
нигра в красном