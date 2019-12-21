Не выжил никто. Подробности лобового ДТП в Алтайском крае

Детали страшной аварии на Чуйском тракте в Косихинском районе сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Corona случилось 21 декабря в 16:40 в районе поворота на населенный пункт Контошино.
Два человека находились в ВАЗ-2107 под управлением 50-летнего мужчины. Еще трое были в иномарке. Удар был настолько сильный, что все люди, которые были в машинах, погибли на месте.
По предварительным данным правоохранителей, авария произошла по вине 24-летней девушки, управлявшей автомобилем Toyota Corona, которая выехала на полосу встречного движения.
По факту смертельного ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства трагедии.
Комментарии
Опять праворулька?
Почти все аварии случаются при обгоне, развивать туризм нужно с дорог, две полосы минимум нужно