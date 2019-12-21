"Что Шнур задумал?". В Сети поражены слабым номером талантливой участницы шоу "Голос"

Публикация ролика с выступлением подопечной лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Рагды Ханиевой в четвертьфинале шоу "Голос" на видеохостинге YouTube подверглась активной критике. Она исполнила песню группы "Сплин" "Выхода нет".
Последовал просто вал негативных комментариев от пользователей. Причем большинство из них не сомневались в таланте участницы, но были поражены тем, как она исполнила эту песню.
В связи с этим последовало сразу несколько версий, почему выступление оказалось провальным. Чаще всего предполагали, что Шнур неправильно подобрал для нее композицию.
Также была озвучена версия, что непопадание в ноты связано с работой аппаратуры.
"Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность. Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно, участники плохо слышат себя, другие тоже местами мимо нот", – предположил один из комментаторов.
Третьим по популярности вариантом стал "тайный замысел" Сергея Шнурова, который мог умышленно воплотить именно такое выступление.
"Эту же песню она смогла бы спеть лучше в десятки раз. Меня не покидает чувство, что все это было специально. Что Шнур задумал?" – написала одна из ценительниц музыки.
Многие также написали слова поддержки, выражая уверенность, что Ханиева способна стать финалистом и даже победить.
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