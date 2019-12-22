Режиссер фильма "Текст" рассказал, как "раздел" Кристину Асмус

Режиссер Клим Шипенко рассказал о том, как обсуждал с актрисой Кристиной Асмус ее участие в откровенной постельной сцене в фильме "Текст", после выхода которой она подверглась настоящей травле.

В интервью на YouTube-канале "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ" он поделился, что изначально вообще не хотел брать ее на роль, так как Асмус уже играла ее в театре, а у него было иное видение образа героини.

Но супруга Гарика Харламова все равно пришла на кастинг и доказала, что подходит для съемок больше всех. При этом ее заблаговременно предупредили о том, что постельная сцена будет очень откровенна.

"Когда она пришла, я ей сказал: слушай, это условие проекта – мне нужна эта сцена. Она там будет, и она будет с такой-то степенью откровенности. И Кристина сказала "окей", – пояснил режиссер.

Он уточнил, что на тот момент не был знаком с Харламовым и, естественно, разрешения у него на постельные съемки с его женой не спрашивал.

"Как они обсуждали это, или не обсуждали – это их личное дело", – констатировал Шипенко.

Ранее Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.

В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Александр Петров и Кристина Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной.

Помимо того, что ей пишут гневные комментарии, недовольные штурмуют и социальные сети супруга актрисы, Гарика Харламова.

Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей недовольные призывают лишить пару родительских прав и развести их.

В ноябре стало известно, что поступают и угрозы. Об этом рассказал друг Асмус, призвав "взять под контроль" таких людей, "пока все не закончилось кровью".

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст".

Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что, возможно, больше не будет сниматься в подобных сценах.