Синоптики ожидают метели и сильный ветер в Алтайском крае

Зима в Алтайском крае в конце недели продолжает радовать теплой погодой, но она будет сопровождаться сильным ветром и метелью. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.
22 декабря в регионе местами выпадут осадки в виде мокрого снега. Местами разыграются метели. Днем воздух прогреется от 0°C до -5°C (в Барнауле – от -1°C до -3°C). Это на два градуса холоднее, чем днем ранее. Ночью ожидается температура от -5°C до -10°C, а по северо-западу – до 16°C (в краевой столице – от -7°C до -9°C).
Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Из-за теплой и снежной погоды прогнозируется гололедица на дорогах, в связи с чем водителям следует быть аккуратными и строго соблюдать ПДД.
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