Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов преподнести "урок мастерства" бойцу Александру Емельяненко, но пока не решил, по каким правилам.
"У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать", - сказал Кадыров.
Он попросил пользователей Instagram выбрать вид спорта для поединка: бокс или ММА.
Для подготовки к бою он пригласил к себе президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова, и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова. Кадыров получил пояс абсолютного чемпиона, пишет "РБК".
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