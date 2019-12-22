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Общественники объяснили, почему выступают против ФОКа в парке имени Ленина

, ИА "Амител"
Один из организаторов мероприятия рассказал о его цели
Фото: sunhome.ru

Фото: sunhome.ru

Общественники ответили на вопросы о митинге против застройки зеленых зон, который состоится в воскресенье в 14:00. 

По их словам, основная цель мероприятия – обсуждение вопросов состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение горожан объектами физкультуры и спорта. 

Организатор митинга  Юрий Красильников пояснил, почему они выходят против строительства в парке, но не выступают против строительства нового корпуса АГУ на площади Сахарова.

"Мы не выходим ни против спорткомплексов, ни против нового корпуса университета. Мы выходим за сохранение зеленых зон Барнаула. Наша позиция последовательна – никаких капитальных сооружений в парках и скверах появляться больше не должно! Ни храмов, ни университетов, ни гостиниц, ни спорткомплексов. Мы об этом говорим весь 2019 год. В ситуации с планами университета застроить площадь Сахарова пока нет никаких договоренностей, соответственно, и нет нарушений", – сказал он.

Красильников добавил, что борьба за зеленые зоны не является политической и попросил не приходить на акции протеста с фракционными флагами, пишет "Политика на Алтае".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2019 09:49
Земляк

Где будет митинг? Кто подскажет?

22.12.2019 09:54
Земляк

Нашел, в 14 час. у памятника целинников, ул. А. Петрова, 210

22.12.2019 10:02
- гость -

В ситуации с планами университета застроить площадь Сахарова, не было и пока нет никаких договоренностей, соответственно и их нарушений", — сказал он.

Т.е..всё еще впереди. Опять будет - стройте корпус АГУ на моторном заводе.

22.12.2019 10:33
- гость -

Где были общественники все эти годы когда зеленые зоны превращались в мусорные свалки .

22.12.2019 10:33
- гость -

В14-00 пришлите фотку с места сборища этих обиженных

22.12.2019 10:56
Павлик

22.12.2019 10:33
- гость -
Где были общественники все эти годы когда зеленые зоны превращались в мусорные свалки .

- А ты сам-то где был? Хоть что-то реально сделал?

22.12.2019 11:17
- гость -

22.12.2019 10:33
- гость -
В14-00 пришлите фотку с места сборища этих обиженных

Ты себя и своих в своей квартире сфоткай, вот и будет тебе фото обиженных.

22.12.2019 11:39
Пионер

Потому что строить коробку, которую можно воткнуть где угодно, именно в парке, шизофрения.

22.12.2019 11:57
- гость -

22.12.2019 11:39
Пионер

В Кемерово спортивно-развлекательный центр выстроили в парке. И там вроде не бузели, а даже наоборот.
Сооружение "Арена" рассчитано на мероприятия различных масштабов и направлений: от чемпионатов мира и других спортивных состязаний и до концертов российских и мировых звезд, фестивалей и официальных церемоний, шоу-программ, спектаклей, fashion show, деловых форумов, конференций и семинаров, корпоративных мероприятий.
Комплекс располагает многофункциональным залом на 3 500 мест. Партерная зона – 800 мест, трибуны 1900 мест.

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