Зюганов предположил, что в России возможны досрочные президентские выборы

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы, сообщает РБК. Об этом он рассказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".
Зюганов заявил, что в 2020 году его партия должна провести форум, на котором определится с программой, после чего будет готова идти на выборы.
"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", – сказал лидер коммунистов.
На конференции также выступили другие политики. Среди них – бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Комментарии
Молчал бы. Левченко.
Шансов мало. Пока в народе "телевизор побеждает холодильник". "Запутинцев" очень много. Процентов 40-50 точно есть! Даже если они покупают в ленте колбасу на последние кредитные копейки, то всё равно будут голосовать за фаворита. Власти даже особо потеть не придется в процессе подтасовки результатов голосования в поисках 76,69%. 51 процент он возьмет в любом случае.
Царь всегда на первом месте, даже если так себе. Всегда было.
Путин союзом не правил. Принял остатки и Россию начинают уважать.
Зюганов лучше бы кандидата достойного подготовил.
Мимопроходящий, какие 40-50%? После пенсионной реформы и 20% нет! Да и считаете вы не правильно 76% он получил при явке 67%. Исходя из этого можно смело утверждать, что более 60% населения за него не голосовало.
Уж как ванька грозный свой народ нахратил, вовке и не снилось, а людишки за ваньку горой стояли. Увы, такой удел, большинство всегда стадо, которому пофиг, что его режут.
Путин? Да!
Назад в 90-е? Нет!
Дочь Ельцина будет техническим президентом (королевой) а Путин возглавит совет федерации в который сейчас постепенно начнут передавать все полномочия.
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Особенно повеселили слова про уважение России, и это после истории со спортсменами России и всеми соревнованиями на ближайшие 4 года
Чего возбудились? У человека спросили допускает ли он досрочные выборы, он ответил, что допускает. С таким же успехом можно допустить развал США или прилёт инопланетян.Как настоящий запутинец могу смело уверить всех сетевых дерьмомётов, что если ВВП будет баллотироваться и в 24-м, то спокойно продёт в первом туре. Нет ни одной более-менее близкой по квалификации кандидатуры. А кому нужен президент-квнщик, вперёд в хохломайданию.
22.12.2019 11:43
- гость -
Ну, возможно Вы и прАвы. Просто количество "запутинцев" в марте 18г. было намного больше, чем сейчас. Конкретную процентовку я не могу сказать. И их количество постоянно падает. Во времена выборов их количество среди моих знакомых было каждый третий. Сейчас они понуро молчат. Но главная моя мысль: что если на очередных выборах все придут и дружно проголосуют против фаворита, то дело сдвинется. Причем ждать выборов президента необязательно. На региональных выборах можно тупо голосовать против всех единороссов. Это уже хорошо.
Путин не в состоянии больше быть президентом, у него парализована воля, он идёт наповоду, назначает чёрти-кого, всё подписывает, что подсунут. Впереди мировой кризис, программы у него нет, только либеральные заклинания провального правительства и медведевский бред.
Досрочные выборы неизбежны.
22.12.2019 12:17
Мимопроходящий
Сейчас они понуро молчат.
Нет. Они посмеиваясь читают бессмысленные прения пауков в банке.
Пыня-жил
Пыня-жив
Пыня-будет жить
Ржу немогу! Сливший всё что можно, в том числе партию олигархам, сотрясает воздух и хмурит бровки.
Геннадий Андреевич, вы похоронили компартию, предварительно изгваздав своими грязными лапами, слабак и ничтожество.
Нет ни одной более-менее близкой по квалификации кандидатуры.
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А в чём его квалификация? В том что он сумел разрушить экономику страны, закрыть тысячи производств и заводов? А может в том что сумел поднять налоги и собирать больше денег с народа? Быть может он реформой медицины не угробил её? Или сделал образование страны лучшем в мире? Покончил с коррупцией в стране? А каковы успехи на международной арене? Переругался со всеми цивилизованными странами, получил санкции, выпнули из G8 ?
закрыть тысячи производств и заводов?
Не надо ля-ля. Заводы побанкротили еще в 90-х и довольно известные персонажи.
к стати сегодня День Зимнего Солнцестояния! настоящий славянский праздник по солнцу и по природе. убираемся в домах и украшаем их, развешиваем игрушки символы мечты каждого из вас.
Всех С Праздником!!!
Не надо ля-ля. Заводы побанкротили еще в 90-х и довольно известные персонажи.
КХВ.
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)
Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
помним. скорбим!
Россия отторгает Путина и антигосударство, которое он пытался соорудить. Этот процесс начался не вчера. Сейчас он приобрёл необратимость. И никакой пропагандой этого не скрыть.
22.12.2019 12:59
- гость -
Это старый фейк коммунистов. Большая часть этих заводов переименована ими работает на других площадках.
Судостроительный завод «Авангард» например работает. Выпускает экранопланы для гражданских и военных нужд, а так же судовые узлы и механизмы.
"Алтай Трактор" выпускает трактора Алтай-130. И т.д.