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Новости

Зюганов предположил, что в России возможны досрочные президентские выборы

, ИА "Амител"
Коммунисты рассчитывают на такое развитие событий
Фото: Yandex.com

Фото: Yandex.com

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы, сообщает РБК. Об этом он рассказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".

Зюганов заявил, что в 2020 году его партия должна провести форум, на котором определится с программой, после чего будет готова идти на выборы. 

"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", – сказал лидер коммунистов.

На конференции также выступили другие политики. Среди них – бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2019 11:09
- гость -

Молчал бы. Левченко.

22.12.2019 11:18
Мимопроходящий

Шансов мало. Пока в народе "телевизор побеждает холодильник". "Запутинцев" очень много. Процентов 40-50 точно есть! Даже если они покупают в ленте колбасу на последние кредитные копейки, то всё равно будут голосовать за фаворита. Власти даже особо потеть не придется в процессе подтасовки результатов голосования в поисках 76,69%. 51 процент он возьмет в любом случае.

22.12.2019 11:29
- гость -

Царь всегда на первом месте, даже если так себе. Всегда было.

22.12.2019 11:29
- гость -

Путин союзом не правил. Принял остатки и Россию начинают уважать.

22.12.2019 11:41
Пионер

Зюганов лучше бы кандидата достойного подготовил.

22.12.2019 11:43
- гость -

Мимопроходящий, какие 40-50%? После пенсионной реформы и 20% нет! Да и считаете вы не правильно 76% он получил при явке 67%. Исходя из этого можно смело утверждать, что более 60% населения за него не голосовало.

22.12.2019 11:48
- гость -

Уж как ванька грозный свой народ нахратил, вовке и не снилось, а людишки за ваньку горой стояли. Увы, такой удел, большинство всегда стадо, которому пофиг, что его режут.

22.12.2019 11:54
- гость -

Путин? Да!
Назад в 90-е? Нет!

22.12.2019 12:01
- гость -

Дочь Ельцина будет техническим президентом (королевой) а Путин возглавит совет федерации в который сейчас постепенно начнут передавать все полномочия.
---------
Особенно повеселили слова про уважение России, и это после истории со спортсменами России и всеми соревнованиями на ближайшие 4 года

22.12.2019 12:15
- гость -

Чего возбудились? У человека спросили допускает ли он досрочные выборы, он ответил, что допускает. С таким же успехом можно допустить развал США или прилёт инопланетян.Как настоящий запутинец могу смело уверить всех сетевых дерьмомётов, что если ВВП будет баллотироваться и в 24-м, то спокойно продёт в первом туре. Нет ни одной более-менее близкой по квалификации кандидатуры. А кому нужен президент-квнщик, вперёд в хохломайданию.

22.12.2019 12:17
Мимопроходящий

22.12.2019 11:43
- гость -

Ну, возможно Вы и прАвы. Просто количество "запутинцев" в марте 18г. было намного больше, чем сейчас. Конкретную процентовку я не могу сказать. И их количество постоянно падает. Во времена выборов их количество среди моих знакомых было каждый третий. Сейчас они понуро молчат. Но главная моя мысль: что если на очередных выборах все придут и дружно проголосуют против фаворита, то дело сдвинется. Причем ждать выборов президента необязательно. На региональных выборах можно тупо голосовать против всех единороссов. Это уже хорошо.

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