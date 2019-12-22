Зюганов предположил, что в России возможны досрочные президентские выборы

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы, сообщает РБК. Об этом он рассказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".
Зюганов заявил, что в 2020 году его партия должна провести форум, на котором определится с программой, после чего будет готова идти на выборы.
"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", – сказал лидер коммунистов.
На конференции также выступили другие политики. Среди них – бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Комментарии
Молчал бы. Левченко.
Шансов мало. Пока в народе "телевизор побеждает холодильник". "Запутинцев" очень много. Процентов 40-50 точно есть! Даже если они покупают в ленте колбасу на последние кредитные копейки, то всё равно будут голосовать за фаворита. Власти даже особо потеть не придется в процессе подтасовки результатов голосования в поисках 76,69%. 51 процент он возьмет в любом случае.
Царь всегда на первом месте, даже если так себе. Всегда было.
Путин союзом не правил. Принял остатки и Россию начинают уважать.
Зюганов лучше бы кандидата достойного подготовил.
Мимопроходящий, какие 40-50%? После пенсионной реформы и 20% нет! Да и считаете вы не правильно 76% он получил при явке 67%. Исходя из этого можно смело утверждать, что более 60% населения за него не голосовало.
Уж как ванька грозный свой народ нахратил, вовке и не снилось, а людишки за ваньку горой стояли. Увы, такой удел, большинство всегда стадо, которому пофиг, что его режут.
Путин? Да!
Назад в 90-е? Нет!
Дочь Ельцина будет техническим президентом (королевой) а Путин возглавит совет федерации в который сейчас постепенно начнут передавать все полномочия.
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Особенно повеселили слова про уважение России, и это после истории со спортсменами России и всеми соревнованиями на ближайшие 4 года
Чего возбудились? У человека спросили допускает ли он досрочные выборы, он ответил, что допускает. С таким же успехом можно допустить развал США или прилёт инопланетян.Как настоящий запутинец могу смело уверить всех сетевых дерьмомётов, что если ВВП будет баллотироваться и в 24-м, то спокойно продёт в первом туре. Нет ни одной более-менее близкой по квалификации кандидатуры. А кому нужен президент-квнщик, вперёд в хохломайданию.
22.12.2019 11:43
- гость -
Ну, возможно Вы и прАвы. Просто количество "запутинцев" в марте 18г. было намного больше, чем сейчас. Конкретную процентовку я не могу сказать. И их количество постоянно падает. Во времена выборов их количество среди моих знакомых было каждый третий. Сейчас они понуро молчат. Но главная моя мысль: что если на очередных выборах все придут и дружно проголосуют против фаворита, то дело сдвинется. Причем ждать выборов президента необязательно. На региональных выборах можно тупо голосовать против всех единороссов. Это уже хорошо.