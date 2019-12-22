Эксперты оценили качество российских игристых вин

Более двух третьих российских игристых вин получили высокие оценки после проверки специалистами Роскачества, сообщает ТАСС.
Исследование проводилось в рамках "Винного гида России". Для дегустации были закуплены игристые вина из российского винограда в ценовой категории до тысячи рублей. Все они приобретены в точках розничной торговли.
"В процессе исследования эксперты Роскачества оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя органолептические показатели качества: цвет, аромат и вкус. Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину – более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки", – отметили эксперты.
По итогам проверки был составлен рейтинг лучших игристых вин, где в тройку лучших вошли образцы из регионов непростого виноделия, что говорит о мастерстве их изготовителя.
Комментарии
Ну что налогоплательщики, вы рады что за ваши деньги производится дегустация вин и оплата труда специалистов-дегустаторов Роскачества?
спаивайте население. спаивайте...
А как надо определять? На деньги спонсоров, чем больше заплатил тем выше рейтинг? Откуда вы такие беретесь, или на деньги "спонсоров" пишите?