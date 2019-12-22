Google определил самые популярные темы 2019 года

Google подвел итоги года и представил рейтинг "Год в поиске — 2019". В нем собрана теми, которые пользователи искали чаще всего.
Главным событием, по версии поисковика, стало Евровидение — 2019. За ним расположились: 30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Пуарье и пожар в соборе Парижской Богоматери.
Самыми популярными людьми стали: Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский и Алла Вебер. По запросу "Кто такой?" пользователи чаще всего искали: Хидео Кодзиму, Владимира Зеленского, Децла, Ивана Голунова и Юлию Началову.
Кроме того, в списке обозначены самые популярные книги, свадьбы и спортивные упражнения.
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