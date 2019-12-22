Водитель на большой скорости насмерть сбил пенсионерку в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали о том, что 22 декабря в центре Барнаула на пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку.
Инцидент произошел на улице Никитина возле Покровского собора. Водитель иномарки сбил женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам людей, водитель двигался с очень большой скоростью. Он попытался затормозить, но автомобиль занесло.
Детали ДТП неизвестны. Подробности уточняются.
Комментарии
Со святыми упокой, Господи, душу рабы Твоей
Надо не снижать допустимое превышение скорости с 20 до 10 км в час, а полностью отменять, параллельно ещё и увеличивать штрафы за превышение скорости в разы. Стоит ограничитель скорости в 40 км в час. Разогнался до 41 км в час - заплати штраф. Город не место для быстрой езды
Водитель сбивший человека не пешеходном переходе должен отправляться на нары однозначно. А штрафы действительно нужно поднимать в десятки раз.