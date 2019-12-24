Чудеса стоматологии: как улыбаться без стеснения и страха

Если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадежен, зубы вам не вернуть, и ваша перспектива – съемные протезы либо череда операций с костной пластикой без гарантии результата, то, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации. Необходимо искать специалиста, который вам поможет. И необязательно он находится в Москве, США, Израиле или Европе.
Новосибирская клиника – Международный центр имплантологии iDent – вошла в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers), которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде установки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.
"Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигом), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю".
Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы, при резекции верхней челюсти, когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость.
"Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики: в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться, – продолжает Михаил Тодер. – Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать".
Важно подчеркнуть, что такая имплантация выполняется при отсутствии двух и более отсутствующих зубов, в других случаях выполняется классическая имплантация.
Для иногородних пациентов iDent предлагает составление индивидуального плана и схемы лечения. Это позволит выполнить необходимый объем лечения в максимально короткие сроки с минимальным количеством приездов.
Бронирование гостиниц и отелей для проживания в непосредственной близости от клиники — по специальным тарифам.
Для удобства иногородних пациентов, клиника iDent начинает рабочий год с 4 января 2020 года.
Международный центр имплантологии – клиника iDent
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б
Телефон: +7 (383) 383-07-68
E-mail: 2075577@ident-implant.ru
Сайт
Instagram Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии
Чудеса - это цены в частной стоматологии.