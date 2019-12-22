Ильич из Little Big уволился из "Связного" после испытательного срока

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин уволился с поста креативного директора "Связного" после испытательного срока. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Все хорошее когда-то заканчивается, как и моя работа в роли креативного директора "Связного" – написал он под постом.
За время работы под руководством Ильича были запущены такие акции, как "Свайп" и "Комбо". Президент компании отметил, что за время работы Илья показал себя как настоящий лидер и генератор идей.
Комментарии
Что за фраер? Почему не знаю?
14:42, по радио в машине часто слышу Литл Биг. Клипы на ютюбе - миллионы просмотров. Вы в деревне живёте где-то, без радио и интернета?
22.12.2019 14:57 - гость - Тоже первый раз про него слышу, хоть и радио слушаю и интернет есть, вот ты про группу Baby Metal слышал?
Да нет, я уж лучше из мирового наследия чего послушаю или из отечественного. А то глупо получится, ввалишь в аппаратуру несколько тыщ долларов, а слушать будешь литтле биг или, ещё лохмачей, бабы метал.
показал себя как настоящий лидера
День сегодня такой что ли?