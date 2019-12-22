Барнаульский рецидивист ограбил друга, у которого часто бывал в гостях

Житель Павловска рассказал полицейским о том, что неизвестные украли у него лодочный мотор стоимостью 30 тысяч рублей, который хранился на веранде.
Правоохранители не нашли следов взлома, а вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый житель Барнаула 1984 года рождения. Злоумышленник часто заходил в гости к товарищу и знал, где он хранит ключи от дома. Когда хозяина не было, он взял ключи и унес мотор.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Украденное имущество преступник заложил в ломбард за 10 тысяч рублей, рассказали в МВД.
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