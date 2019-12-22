Наркоторговцы застрелили полицейского в Саратове

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух человек, подозреваемых в обороте наркотиков в Заводском районе города Саратова, сообщают "Известия".
Один из мужчин открыл огонь по полицейским. 28-летний лейтенант полиции получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался от потери крови в ночь на 22 декабря.
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Комментарии
А наркотой как торговали так и будут торгавать.